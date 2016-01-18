العبادي: أسعار الطاقة تعزز ترشيد الاستهلاك بالسعودية

أكد المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة د. نايف العبادي، أن التعديل الأخير في أسعار الطاقة في السعودية سيساهم في تغيير سلوكيات المواطن لجهة ترشيد الاستهلاك.

وتوقع العبادي في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش القمة العالمية لمستقبل الطاقة في أبوظبي بدورتها التاسعة، أن يبدأ أثر رفع أسعار الكهرباء في السعودية بالظهور في فصل الصيف.

وتسعى قمة الطاقة إلى مناقشة سبل ضمان تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة من خلال تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة، وتحقيق مفاهيم الاستدامة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة بالدول المشاركة.