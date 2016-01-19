الفارس للعربية: 750 مليون ريال مخصصات بنك الإنماء

قال عبدالمحسن الفارس، الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء بالسعودية، إن قيمة المخصصات المحتجزة من الأرباح لدى البنك تبلغ 750 مليون ريال، وتغطي الديون غير العاملة بنسبة تغطية تصل إلى 175%.

وأضاف الفارس في مقابلة مع قناة "العربية" أن قيمة ودائع البنك ارتفعت نهاية 2015 إلى 65.5 مليار ريال، بزيادة بمعدل 10% وبقيمة 6.5 مليار ريال عن مستواها نهاية 2014 عندما كانت بنحو 59 مليار ريال.

وأشار إلى ارتفاع قروض الأفراد إلى 13 مليار ريال من إجمالي 56.5 مليار ريال التي تمثل محفظة قروض البنك، مؤكدا مضي مصرف الإنماء في استراتيجية التركيز على الشركات والأفراد من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.