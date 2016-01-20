أبراج: سنركز على قطاعات "دفاعية" بعد هبوط النفط

أكد الشريك الرئيسي ورئيس الاستثمارات في مجموعة أبراج، أحمد بدر الدين، أن القطاعات الدفاعية (التي ستظل قوية رغم الركود) في الدول النامية في المكسيك والشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأفضل لتوفير فرص الاستثمار، بقطاعات مثل الصحة والتعليم والقطاعات الاستهلاكية ومبيعات التجزئة.

وقال بدر الدين في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش مشاركته بالدورة السادسة والأربعين من المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بسويسرا إن فرصا استثمارية تراها المجموعة ملائمة في دول مثل مصر وتونس والمغرب والسعودية والإمارات والكويت.

وتحدث عن توجه بعض الدول في الوقت الحالي، وفي ظل تراجع أسعار النفط إلى منح فرصة أكبر للاستثمار، في قطاعات غير مرتبطة بالطاقة، مشيرا إلى بعض ملامح تأثير هبوط النفط من خلال تراجع معدلات السيولة في بنوك الدول النفطية.

واعتبر أن القطاعات الدفاعية مثل الصحة والتعليم والملابس والأطعمة، هي قطاعات ستظل تلاقي انفاقا من المستهلكين بصرف النظر عن حدوث ركود أو انتعاش اقتصادي.