هيكل: سعر النفط مفيد لاقتصادات المنطقة على المدى البعيد

قال رئيس مجلس ادارة شركة القلعة القابضة، أحمد هيكل، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، إن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.

وأوضح أحمد هيكل أن مصر تستفيد من انخفاض سعر النفط بعد سنوات طويلة من العجز بسبب فاتورة الطاقة.

وأشار هيكل إلى أن تراجع النفط سيترك أيضا أثرا إيجابيا على اقتصادات المنطقة في المدى البعيد.

وأضاف هيكل أن إصلاحات أنظمة الضريبة والدعم لم تكن لتتحقق لولا تراجع أسعار النفط، التي دفعت لاتخاذ قرارات ترشيد الإنفاق وضبطه.

وحول خروج الأموال من الأسواق الناشئة قال هيكل "مصر حاليا في الطريق الصحيح لحل أزمة سعر الصرف، ولكن الحقيقة تقول إن الأموال تخرج من الأسواق الناشئة وهي حركة أموال عالمية ومن ضمنها مصر، والحكومة أعلنت بالفعل عن بعض الطروحات في البورصة أمس".