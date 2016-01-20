7 ملايين شخص يفقدون وظائفهم لصالح الروبوت بـ2020

رسمت دراسة قام بها المنتدى الاقتصادي العالمي، تصورات مستقبلية تتوقع أن يتعرض أكثر من 7 ملايين شخص لخسارة وظائفهم لصالح الروبوتات بحلول 2020 في أعقاب الثورة الصناعية الرابعة، وهي ثورة انتشار تكنولوجيا المعلومات وتغييرها لحياة البشرية.

وفي مقابل ذلك سيتم خلق مليوني وظيفة جديدة فقط في الفترة نفسها، كما أن 70% من الأطفال في المدارس سيشغلون وظائف جديدة لا نعرفها بعد، وستقوم الروبوتات بالأعمال المكتبية أو الروتينية، وسيؤثر استخدامها بشكل رئيسي على الوظائف التي تقوم بها النساء.

وستقوم الروبوتات بالأعمال التي لا تحتاج إلى مهارات عالية كالوظائف الإدارية البسيطة والوظائف الكتابية، وسيكون مقابل كل خمسة نساء يخسرن وظيفتهن، خلق وظيفة واحدة فقط، فيما كان الرقم للرجال ثلاث وظائف يتم خسارتها مقابل وظيفة واحدة يتم خلقها.

ومن أبرز الوظائف التي سيزاحم الروبوت البشر عليها، وظائف: كاتب/ إداري بحجم 4.8 مليون وظيفة، إلى جانب 1.6 مليون وظيفة بقطاع الصناعة، في حين سيكون خلق الوظائف في قطاعات أبرزها البنوك بحجم 492 ألف وظيفة والإدارة بحجم 416 ألف وظيفة.