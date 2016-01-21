الفالح: الصين سوق واعدة ونهدف للتواجد بكل المحافظات

أكد رئيس مجلس إدارة أرامكو خالد الفالح، أن الشركة مستمرة في شراكتها مع الصين من خلال الاستثمار في عدد من المصافي هناك.

تأتي هذه التصريحات على هامش حفل افتتاح مصفاة ياسرف وهي شراكة بين أرامكو وسينوبيك الصينية.

وأضاف الفالح أن الصين سوق واعدة ونهدف للتواجد بكل المحافظات لتوفير الطاقة.

وكانت السعودية والصين قد أصدرا صدرا بيانا مشتركا بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وفي مجال الطاقة، أوضح البيان أن الجانبين أبديا رغبتهما في استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة، وأكدا أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به السعودية لضمان استقرار أسواق البترول العالمية باعتبارها مصدرا آمنا وموثوقا ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية.