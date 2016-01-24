بنك بوبيان الكويتي: القروض غير العاملة أقل من 1%

قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، عبدالله النجران التويجري، في مقابلة مع "العربية"، إن القروض غير العاملة لدى البنك تبلغ 0.88% من مجمل القروض.

وأضاف التويجري أن محفظة التمويل لدى "بوبيان" الذي يعمل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية تبلغ 2.4 مليار دينار، منها مليار للأفراد، موضحا أن الودائع لدى "بنك بوبيان" نمت 15% العام الماضي.

وارتفعت أرباح "بنك بوبيان" الكويتي بنسبة 25% إلى 10 ملايين دينار في الربع الأخير من 2015 مقارنة بالربع المماثل من عام 2014.

وأوصى مجلس إدارة البنك الذي ارتفعت أرباحه للعام 2015 كاملا بنسبة 25% إلى 25 مليون دينار، بتوزيع 5% نقدا و5% أسهم منحة على المساهمين.

وكان البنك قد أعلن الأسبوع الماضي عن حصوله على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار صكوك لتعزيز الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 250 مليون دولار.