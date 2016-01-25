العبار للعربية: لا حاجة لتأجيل مشاريع إعمار العقارية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار" العقارية محمد العبار، أن أوضاع السوق العقارية حالياً لا تشير إلى حاجة الشركة لتأجيل طرح مشاريعها، معتبراً أن السوق هي من تحكم وتحدد سرعة طرح المشاريع الجديدة.

وأوضح "العبار" في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن شركة "إعمار" تطرح مشاريعها اعتماداً على قوة الشراء.

وأشار إلى أن هناك أرقاماً تبشر بالخير، لكن في نفس الوقت هناك متغيرات تطرأ على السوق وتدفع الشركة نحو دراسة سرعة البيع عند طرح أي مشروع، فضلا عن دراسة حجم الإيداع، وبدون ذلك لا يمكن اتخاذ القرار المناسب.

وتابع: "فإذا أعطتنا السوق مؤشرات ضعيفة يفرض علينا ذلك تأجيل مشاريعنا، وهذا ما هو غير حاصل في الوقت الراهن".

وفي سياق آخر، أكد العبار أن لا نية لإعمار بإعادة شراء أسهمها من السوق، مشيراً أيضاً إلى أن قروض الشركة قليلة وهي تتلقى دعماً جيداً من كافة المؤسسات المالية في الإمارات.

وأضاف أن البنوك لا تزال لديها كفاية نقدية تمكنها من الإقراض، مادامت الشركة المعنية بالقرض ذات إدارة صحيحة وتدفق مالي سليم.

وقال إنه في حال حدوث شح في السيولة فإن البنوك تعمد حينذاك إلى إقراض المؤسسات التي تستحق.

حريق The Address

فيما يتعلق بالحريق الذي شب في فندق THE ADDRESS وسط مدينة دبي، أكد العبار أن التأمين يشمل المبنى والخسائر الشهرية في حال الإغلاق، مشيراً إلى ما خلصت إليه نتائج التحقيقات بأن الحريق سببه تماس كهربائي.

وقال إن شركة "إعمار" أمام دراسة خيارين، إما إعادة افتتاح قريب أو العمل على افتتاح كامل بعد حوالي سنة من الآن، موضحاً أن القرار بهذا الخصوص سوف يتم اتخاذه خلال الأسبوعين القادمين.

وحول الرسوم العقارية في إمارة دبي، رأى العبار أنه لا حاجة إلى تعديل رسوم التسجيل البالغة 4%، حالياً، معتبراً أنها معقولة.

"إعمار" في مصر

من ناحية أخرى، ذكر العبار أن الاتفاق بين "إيغل هيلز" والحكومة المصرية فيما يتعلق بمشروع المدينة الإدارية كان مبدئياً، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين، مؤكداً التزام "إعمار" بمشاريعها في مصر.