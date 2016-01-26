عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق مقابلات خاصة

صدارة: الانتهاء من إطلاق كافة المنتجات في 2016

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أكد مدير تطوير الصناعات الكيمائية والتحويلية في شركة صدارة محمد العزاز في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدى التنافسية الدولي التاسع الذي ينعقد في الرياض، أن الإنتاج من معامل الشركة بدأ في ديسمبر الماضي بمنتج متخصص من البولي إثيلين.

وتوقع العزاز أن ينطلق إنتاج كافة المنتجات المتبقية مع نهاية العام الجاري.

ولفت العزاز إلى أن منتجات معامل الصناعات التحويلية ستعتمد على اللقيم الآتي من منتجات "صدارة".

وأشار إلى أن "صدارة" لديها 26 معملا لإنتاج المواد المتخصصة، لافتا إلى أن "صدارة" وقعت مجموعة من الاتفاقيات لمشاريع الصناعات التحويلية.

كلمات دالّة

#صدارة, #إنتاج صدارة, #معامل صدارة, #صدارة السعودية, #شركة صدارة, #السعودية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر