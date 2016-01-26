صدارة: الانتهاء من إطلاق كافة المنتجات في 2016

أكد مدير تطوير الصناعات الكيمائية والتحويلية في شركة صدارة محمد العزاز في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدى التنافسية الدولي التاسع الذي ينعقد في الرياض، أن الإنتاج من معامل الشركة بدأ في ديسمبر الماضي بمنتج متخصص من البولي إثيلين.

وتوقع العزاز أن ينطلق إنتاج كافة المنتجات المتبقية مع نهاية العام الجاري.

ولفت العزاز إلى أن منتجات معامل الصناعات التحويلية ستعتمد على اللقيم الآتي من منتجات "صدارة".

وأشار إلى أن "صدارة" لديها 26 معملا لإنتاج المواد المتخصصة، لافتا إلى أن "صدارة" وقعت مجموعة من الاتفاقيات لمشاريع الصناعات التحويلية.