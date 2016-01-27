الشطي: برنت سيهبط لـ25 دولاراً قبل الصعود

قال الخبير النفطي محمد الشطي، إن توقعات الأسعار تذهب باتجاهين: الأول أنها ستنخفض إلى 25 دولارا لبرميل خام برنت، ثم تعاود الصعود بدءا من نهاية يوليو 2016، والثاني يتوقع استمرار التذبذبات وتأخر الانتعاش إلى نهاية العام الحالي.

وأضاف الشطي في مقابلة مع قناة "العربية" أن الفائض الكبير الذي تسبب بتخمة في أسواق النفط، يترافق مع تشاؤم تفرضه مستجدات كثيرة في سوق النفط، أبرزها القلق من إغراق الأسواق، مشيرا إلى أن هناك من يقول إن الأسعار سترتفع لأنها اقتربت كثيرا من أدنى مستوياتها.

وأشار إلى أنباء تتردد عن تعاون دولي للحد من فوضى الأسعار، بحيث تبدي دول مؤثرة إشارات على استعدادها لعقد لقاء استثنائي بين المنتجين للحد من الهبوط.

وتحدث الشطي عن التوقعات التي تشير إلى التعافي في نهاية العام، مقدرا أن تكون الأسعار قرب 45 دولارا للبرميل نهاية 2016 بالنسبة لخام برنت.