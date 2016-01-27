طفرة متوقعة باستثمارات الرعاية الصحية بدول الخليج

ينمو قطاع الرعاية الصحية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى مع تقديرات بأن يشكل الإنفاق على الرعاية الصحية في الشرق الأوسط 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016.

ويرى عدد من المسؤولين العالميين في قطاع الصحة في لقاءات مع قناة "العربية" خلال معرض الصحة العربي المنعقد حالياً في دبي، أن هذا النمو في القطاع الصحي يشمل جميع أنحاء العالم نتيجة التطورات التقنية والنمو السكاني، مع تزايد التوقعات بتراجع الإنفاق الحكومي بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث سيتم فتح هذا المجال أكثر أمام القطاع الخاص، والاستثمارات الأجنبية.

وأشار الرئيس والرئيس التنفيذي في "جنرال الكتريك للرعاية الصحية" ماهر أبو زيد في مقابلة مع قناة "العربية" إلى توقيع الشركة اتفاقية لتجهز 11 مستشفى حكوميا في الإمارات.

من جهته، قال مدير العمليات الدولية في King's Hospital سايمون تايلور إن الشركة تستثمر 200 مليون دولار في دبي وتنظر للتوسع في الخليج، مؤكدا اهتمام الشركة بمنطقة الخليج ككل، وبدأنا بنجاح منذ عام تقريباً في أبوظبي.

وتابع حالياً نركز على الإمارات وننوي الأخذ بعين الاعتبار التوسع في دول خليجية أخرى إذا نجحنا هنا، أعتقد أن العائد على الاستثمار مثير في هذه المنطقة، نحن نستثمر بثقل ونأمل تحقيق عوائد خلال سنتين بشرط ألا تتأثر جودة الخدمات التي نقدمها.

التأمين الإلزامي

ومع خطط فرض التأمين الإجباري في المنطقة وتزايد عدد السكان وانتشار الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة كالسكري، تتوقعEarnest and young أن يشهد هذا القطاع معدلات نمو سنوية تتراوح بين 12% و20% سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، بحيث سيصل الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 115 مليار دولار عام 2024 أي بنسبة نموبـ 88% عن العام الماضي.

من جانبه، يقول وزير الصحة البريطاني أليستر بيرت إن كل درهم أو جنيه يجب إنفاقه بحكمة في القطاع الصحي الذي يواجه ضغوطا عديدة، بعضها متشابه في بريطانيا وهنا في دول الخليج، كالأمراض المتعلقة بالتقدم في السن وأمراض السكري.

ويضيف الوزير البريطاني: من المهم جدأ إيجاد أساس قوي لإنفاق يغطي الجميع، التأمين الالزامي مهم جدا لتوفير مثل هذا الأساس، وكذلك يساعد في توقع النفقات في المستقبل، ويقدم الضمان للمريض، وهذا تغيير مهم جداً للجهات المسؤولة في المنطقة الخليجية.