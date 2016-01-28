انطلاق "بداية" لتمويل المنازل برأسمال 900 مليون ريال

انطلقت أمس، الأربعاء، رسمياً عمليات مؤسسة "بداية" لتمويل المنازل التي تهدف إلى تعزيز قطاع امتلاك المنازل في المملكة العربية السعودية برأسمال قدره 900 مليون ريال.

وتعد "بداية" لتمويل المنازل ثمرة تعاون بين صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقد تم ترخيض الشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في ديسمبر الماضي، لتقديم منتجات التمويل السكني المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال الرئيس التنفيذي لـ"بداية"، مازن الغنيم، إن الشركة ستطرح العديد من المنتجات التمويلية، على رأسها "عقود الإجارة" التي تم إقرارها من قبل الهيئة الشرعية في الشركة، الأمر الذي سيشكل إضافة لسوق التمويل العقاري في السعودية".

وأوضح أن "عقود الإجارة" تتم عبر شراء العقار من قبل شركة "بداية"، ومن ثم تأجيره للعميل لمدة تصل إلى 30 سنة.

وحول هوامش الربح، أشار الغنيم إلى أن التسعير يتم لكل عميل على حدة، حيث تحدد الهوامش حسب شريحة العميل ودخله وإدارته الائتمانية وقدرته على السداد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بداية، إنهم أوجدوا حلولا في حال تعثر العميل عن السداد، كإمكانية التخارج من البيت الذي تم تمويله من قبل الشركة مبكراً، موضحاً أنه حق يضمنه العقد المبرم بين العميل وشركة بداية، فضلاً عن إجراءات أخرى.

وذكر أيضاً أن الشركة تعتمد في المرحلة الحالية نموذجاً مالياً يقوم على التمويل الذاتي، وقد تسعى فيما بعد إلى الحصول على مصادر أخرى للتمويل، الأمر الذي ستتم على أساسه عملية إعادة تسعير منتجات الشركة في السوق.