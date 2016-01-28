115 مليار دولار ستنفق على الصحة بالخليج بحلول 2024

تختتم اليوم في دبي فعاليات معرض الصحة العربي الذي ألقى الضوء على التوقعات بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 115 مليار دولار عام 2024.

وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة في قطاع الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة، فإن الطلب مازال يتجاوز العرض، خاصة أن دول الخليج تشغل أعلى المعدلات في العالم من حيث عوامل الخطر المرتبطة بأمراض نمط الحياة المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

ويرى الخبراء أن التقدم التكنولوجي والتشخيص المبكر للأمراض يعد من أهم الأنماط التي تدعم القطاع الصحي الحديث.

وبحسب تقرير أصدرته شركة earnst and young، فإن المنطقة ستنفق 4.8 مليار دولار على خدمات الرعاية الصحية المنزلية بحلول عام 2025 مع فرص كبيرة للنمو في قطاع خدمات الرعاية المتنقلة والعلاج الطبيعي.

ومع تزايد النمو في قطاع السياحة الطبية، تشهد بعض الشركات العقارية زيادة في الطلب على العقارات التي تصلح للعمل كعيادات خارجية أو غرف عمليات يومية، حيث يزداد الطلب على مراكز جراحة اليوم الواحد التي تقلل تكاليف إجراء العملية بنسبة تتراوح بين 25% و30% مقارنة مع تكلفة المستشفيات.

وينمو الطلب على المراكز المتخصصة التي تقدم خدمات العناية المميزة أو ما يسمى Centers of excellance بسرعة، مع تحول عبء الأمراض المستعصية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، فمعظم المستشفيات العامة في الخليج تعمل بطاقة استيعابية تتجاوز 80%، وهو ما يمثل ضغطا على القطاع الخاص والعيادات المتخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى.