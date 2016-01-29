العوضي: شركات بديلة لـ"شل" لتطوير حقل الغاز بأبوظبي

قال مستشار شؤون الطاقة في شركة "الباز" لخدمات الطاقة في الإمارات، خالد مالله العوضي، إن هناك شركات بديلة لـ "شل" قد تحل محلها في مشروع تطوير حقل "باب" للغاز، بعد أن انسحبت منه في وقت سابق من الشهر الجاري.

ومن بين البدائل التي جاء على ذكرها في مقابلة ضمن برنامج "مستقبل الطاقة" على شاشة "العربية"، كل من شركة توتال وإيكسون والشركة الكورية الوطنية للغاز.

من ناحية أخرى، أكد العوضي إمكانية توسعة مشروع "شاه" بـ25% في غضون سنتين، لكنه أشار إلى أن الظروف الحالية في ظل أسعار النفط المنخفضة قد تطيل مدة تأخير هذا المشروع.

وتابع قائلاً إنه في حال تأخر المشاريع المرتبطة بإنتاج الغاز الذي يتم الاعتماد عليه بنسبة 80% لإنتاج الكهرباء، يمكن اللجوء إلى البدائل المنافسة المتاحة كمشاريع توليد الكهرباء على الفحم أو الديزل أو باستخدام الطاقة النووية.