انسحاب "شل" من "باب" يعرقل جهود الإمارات في إنتاج الغاز

جاء إعلان شركة شل في 18 من هذا الشهر عن انسحابها من مشروع تطوير حقل "باب" الغازي في أبوظبي، كحجر عثرة في طريق جهود الإمارات لتطوير احتياطياتها من الغاز.



حيث كان من المتوقع أن يسد إنتاج حقل "باب" من الغاز عالي الكبريت جزءا مهما من الطلب المتنامي محليا على الطاقة. فالمشروع والمقدر تكلفته بـ 10 مليارات دولار وبأجل يبلغ 30 عاماً، تمتلك فيه شل حصة تشغيلية تبلغ 40% في حين تمتلك "أدنوك" الباقي.



وكان من المفترض أن ينتج حقل "باب" مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً بحلول عام 2020. وبسبب نسبة الكبريت المرتفعة فيه، فإن كمية الغاز القابلة للتسويق والاستخدام بعد المعالجة كان من المفترض أن تبلغ قرابة 540 مليون قدم مكعبة يومياً.



وبالرغم من أن "شل" كانت قد أجلت مهلة اتخاذ القرار الاستثماري النهائي في حقل "باب" إلى 2017، إلا أنه من الواضح أن التراجع الحاصل في أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 عاماً دفع بشل إلى التخارج المبكر. مشيرة في بيانها إلى "المناخ الاقتصادي".



وفاق استهلاك الإمارات من الغاز إنتاجها المحلي منذ سنوات. حيث تقوم الإمارات اليوم باستيراد نحو 50% من الغاز الذي تستهلكه. فقد استوردت الإمارات في العام 2014 نحو 790 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال، ونحو ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز القطري عبر خط أنبوب دولفين.



وهذه الحاجة المتزايدة للغاز دفعت بالشركة الأميركية occidental إلى دراسة احتمال التوسع بمشروعها المشترك مع "أدنوك" المسمى شركة الحصن في حقل شاه للغاز، حيث تمتلك occidental 40% من امتياز شاه فيما تمتلك "أدنوك" الباقي.



ويبلغ إنتاج شاه مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز عالي الكبريت، و500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز القابل للتسويق بعد المعالجة. إلا أن الشركة الأميركية تدرس حاليا توسعة المشروع لزيادة الإنتاج بنحو 25 إلى 50%، إلا أن القرار النهائي سيتم خلال العامين المقبلين.



ولكن بالرغم من هذا التأخير في خطط الإمارات لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، ما قد يخفف وطأة هذه المستجدات هو أن كلفة استيراد الغاز المسال قد انخفضت هي الأخرى، من مستويات كانت سابقا عند 15 دولاراً للمليون وحدة حرارية إلى قرابة الـ 6 دولارات أخيراً.