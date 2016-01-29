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مندوبة الكويت بأوبك: أسعار النفط ستظل دون 30 دولاراً

المصدر: العربية.نت
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قالت مندوبة الكويت لدى منظمة "أوبك"، نوال الفزيع في حديث لـ "العربية"، إن العام 2016 سيكون صعباً بالنسبة لأسواق النفط، متوقعة أن تظل أسعار دون 30 دولارا للنصف الأول من العام، على أن يكون التذبذب سيد الموقف في النصف الثاني.

وفيما يتعلق بدخول إيران إلى سوق النفط بعد رفع العقوبات عنها، قالت الفزيع إن دخول إيران سيفتح باباً للمنافسة في بيع النفط بالأسواق المستهلكة ويرفع نسبة الخصومات، لكن ذلك يتوقف على موعد وحجم الكميات التي تستطيع إيران ضخها، كما يعتمد على مدى تقبل المستهلكين لاسيما من آسيا للنفط الإيراني.

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