بيتك: المخصصات زادت 2% في 2015 إلى 680 مليون دينار

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي "بيتك" مازن الناهض، في مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف من الكويت إن مخصصات بيتك ارتفعت بنسبة 2% خلال عام 2015.

وأضاف الناهض "القيمة الإجمالية لمخصصات بيت التمويل الكويتي وصلت إلى 680 مليون دينار".

وبنهاية تعاملات اليوم في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفع سهم "بيتك" بأكثر من 5% بعد إعلان النتائج الفصلية.

وقال الناهض إن تراجع قيمة العملة التركية أثر على قيمة القروض الممنوحة بالدينار.

وأوضح رئيس بيتك أنه لم يتم السحب من الودائع الحكومية، ولكنها شهدت ارتفاعا طفيفا.

وأعلن "بيتك" ارتفاع أرباحه بنسبة 10%، للربع الرابع من 2015، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى نحو 40 مليون دينار كويتي. وتفوق متوسط التوقعات الذي كان عند 31 مليون دينار.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى زيادة صافي إيرادات التمويل بنسبة 8%.

كما نمت أرباح "بيتك" السنوية بـ15%، لتسجل نحو 146 مليون دينار كويتي.