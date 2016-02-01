الرياض كابيتال: 86% ارتباط سوق السعودية بالنفط

قال المحلل المالي بالرياض كابيتال، ياسر بن أحمد، إن معامل الارتباط بين سوق الأسهم السعودية، وتحرك أسعار النفط بلغ خلال الأشهر الستة الماضية نسبة 86%.

وفسر بن أحمد في مقابلة مع قناة "العربية" هذا المعامل بأنه، يعكس مدى الارتباط بين أداء مؤشر السوق وأداء أسعار النفط، بمعنى أن 86% من المرات التي يتحرك فيها سعر النفط يلقي بأثر مباشر على حركة مؤشر السوق.

وتطرق إلى ما يجري من تكهنات في سوق النفط، بالقول: إن التخميات الحالية تتحدث عن وجود فائض بنحو 1.7 مليون برميل يوميا في الإنتاج، في مقابل الحديث عن اتفاق بين المنتجين من أوبك وخارجها.

وقال إن الحديث عن اتفاق بين منتجي النفط، سيفضي في حال حصوله إلى تحول هذا الفائض إلى عجز بمقدار مليون برميل يوميا، مؤكدا أن كل ما يجري الحديث عنه يظل في خانة التكهنات.

وأشار إلى أن "الرياض كابيتال" تتوقع سعرا عادلا للنفط العام الحالي يتراوح بين 45 دولارا و50 دولارا للبرميل.