وزير الإسكان السعودي: شركات محلية وخارجية لبناء المساكن

اعتبر وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، أن المطلوب تحقيقه من قبل وزارته كبير ويجب إتمامه في وقت قصير، ما يستدعي إنشاء شراكات مع شركات محلية وإقليمية ودولية.

وقال الحقيل في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش توقيع اتفاقية مع وزارة العمل إن المطلوب من ناحية الإنجاز أرقام كبيرة، موضحا أن قطاع المساكن يترتب عليه أكثر من 110 صناعات مرتبطة به تتعلق بعمليات البناء والتشييد.

وأكد ان هذا الترابط الكبير لعدد من القطاعات في مسألة توفير المساكن للمواطنين، دفع الوزارة إلى التعاون مع "مطورين محليين وعالميين من كذا دولة، من أجل تنويع الشراكات مع القطاع الخاص محليا ودوليا وليس تفضيل قطاع على آخر".

وقال الحقيل إن هدف الوزارة بتكثيف التعاون مع القطاع الخاص من شتى التخصصات، يأتي بغرض الخروج "بمشاريع متكاملة تحقق الهدف المنشود بتوفير المساكن".