وزير العمل: مهندسون سعوديون في مشاريع الإسكان

قال وزير العمل السعودي د. مفرج الحقباني، إن اتفاقية التعاون مع وزارة الإسكان تهدف إلى رفد مشاريع الإسكان بالكفاءات المدربة، ومنهم المهندسون السعوديون والمتدربون في المراكز المهنية لتحقيق هدف المنفعة المتبادلة من هذه المشاريع.

وأوضح الحقباني في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش توقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان، أن الاتفاقية تهدف لتأمين الموارد البشرية اللازمة بهدف تمكين وزارة الإسكان من تنفيذ مشاريعها.

وذكر أن نطاق التعاون سيشمل المتخصصين في التطوير العقاري والمهندسين والملتحقين في برامج التطوير المهني والتقني والطلبة الذين سيتلقون التدريب بجانب هذه الكفاءات من أبناء المملكة.