الحجي: الاتفاق بين روسيا وأوبك حول خفض الإنتاج مستبعد

استبعد أنس الحجي كبير الاقتصاديين في شركة NGP لإدارة استثمارات الطاقة، التوصل لاتفاق بين روسيا وأوبك، مشيراً إلى أن المناخ الاقتصادي والسياسي القائم حالياً لا يمهد لأي اتفاق متوقع.

واعتبر الحجي في مقابلة مع "العربية" ضمن برنامج "مستقبل الطاقة" أن "الروس لا يمكن الوثوق بهم بعد أن أخلوا باتفاق سابق ورفعوا إنتاجهم عوض تخفيضه"، قائلاً إنه لا "مصلحة للسعودية في التعاون بشأن خفض الإنتاج حالياً".

وقال أيضاً إن أي اتفاق سيأدي إلى ارتفاع الأسعار لكن ليس بقدر كبير، بسبب ارتفاع كمية المخزون في الدول المستهلكة الذي يكفي لتوفير مليون برميل يومياً على مدار سنة كاملة.

وأشار الحجي إلى أن هناك مبالغة فيما يخص النفط الإيراني موضحاً أن المتعاملين أدركوا أن نفط إيران سيتأخر فارتفعت الأسعار، كما حدث بشأن عودة النفط الليبي.

وتوقع أن يأتي الحل من الأسواق نفسها، بانخفاض الإنتاج وزيادة الطلب ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار النفط.

من جهة أخرى، اعتبر الحجي أن الولايات المتحدة أكبر المتضررين من انخفاض أسعار النفط وهي ليست مستفيدة كما يقول البعض، مشيراً إلى أن صناعة النفط الصخري الأميركي تخلت عن 100 ألف عامل حتى الآن.

وقال إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سينخفض بواقع 900 ألف برميل يومياً، حسب توقعات الحجي التي تخالف تقديرات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية والتي جاءت عند 600 ألف برميل يومياً.

لكنه، توقع أيضاً أن تعاود الشركات عمليات الحفر بمجرد ارتفاع أسعار النفط، وبوتيرة قد تفوق ما حصل في 2014، معتبراً أن تخفيض الإنفاق الرأسمالي أمر مؤقت.