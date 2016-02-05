شركات النفط الصخري تخسر صمودها في وجه العاصفة

بعد انهيار أسعار النفط على مدار الـ18 شهرا الماضية، وصمود فاجأ الأسواق أظهره قطاع النفط الصخري الأميركي، أعلنت ثلاث شركات من كبرى اللاعبين في إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة أخيراً عن تخفيضات حادة في إنفاقها الرأسمالي، كرد فعل على انهيار أسعار النفط.

وأشار تقرير لـ "العربية" ضمن برنامج "مستقبل الطاقة" إلى أن اثنتان من شركات النفط الصخري الأميركية تراجع إنتاجهما من النفط والغاز في تجلٍ واضح لتقلص التمويل المتاح لهذا القطاع في الولايات المتحدة، وأثره على إنتاج البلاد من النفط الخام.

فقد أعلنت شركة Continental عن أنها ستقوم بخفض إنفاقها الرأسمالي هذا العام لتتراجع ميزانية الإنفاق إلى 920 مليون دولار، وهو ما يمثل تراجعا بـ66% عما تم إنفاقه العام الماضي، وذلك بعد أن كانت الشركة قد خفضت أيضا ميزانيتها العام الماضي بنسبة 46% عن العام الأسبق.

أما شركة hess فقد قلصت ميزانية هذا العام بنسبة 40% بعد أن كانت قد خفضت ميزانية العام الماضي بواقع 29%، في حين قامت شركة noble energy بخفض إنفاقها لهذا العام بـ50%.

أما على صعيد الإنتاج المتوقع لهذا العام، فقد توقعت Continental تراجع إنتاجها إلى 200 ألف برميل مكافئ يومياً، وهو ما يشكل تراجعا تتراوح نسبته عن العام الماضي بين 5 و9%.

يذكر أن التراجع المتوقع في إنتاج continental لهذا العام يأتي بعد قفزة في إنتاج السنة الماضية بنسبة 25%.

في المقابل توقعت شركة Hess أن ينخفض إنتاج العام الجاري إلى 340 ألف برميل مكافئ يومياً، متراجعاً عن معدل إنتاجها للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة تتراوح بين 7 و12%، حيث كان معدل إنتاج hess في تلك الفترة من العام الماضي قد نما بنسبة 19% عن معدل نفس الفترة من العام 2014.

لكن من جهتها، توقعت noble energy أن يكون إنتاجها لهذا العام "متسقا" مع إنتاجها في العام الماضي، والذي بلغ 390 ألف برميل مكافئ يوميا.

وهذه الأرقام من شأنها أن تزيد من صعوبة أو على الأقل من كلفة ديون تلك الشركات، حيث بلغ صافي ديون Continental 7.1 مليار دولار، في حين صافي دين hess يبلغ كما في نهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 3 مليارات دولار. وأخيرا ديون noble تبلغ تقريبا 7 مليارات دولار.

هذه الأوضاع المتغيرة التي يعيشها قطاع النفط الصخري الأميركي من شأنها أن تضغط بشكل ملحوظ على إجمالي إنتاج الولايات المتحدة هذا العام، وذلك بعد أن استطاعت تلك الشركات الصمود خلال العام الماضي، في وجه انهيار الأسعار مستعينة بانخفاض التكاليف والتسريحات ورفع كفاءة التشغيل.

لكن التوقعات اليوم تشير إلى استمرار تراجع إنتاج الولايات المتحدة منذ القمة في أبريل من العام الماضي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، مع نهاية العام الجاري، أي ما يشكل تراجعا متوقعا بنحو 12%.