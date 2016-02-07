جدوى للاستثمار: نمو الناتج الخاص السعودي 2.6% في 2016

توقعت شركة "جدوى للاستثمار" في تقريرها الأخير نموا بنسبة 2.6% للناتج الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي هذا العام مقارنة بمتوسط نمو 6.6% في السنوات الخمس الماضية.

وتوقع كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار، د. فهد التركي في مقابلة مع قناة "العربية"، تراجع إجمالي الإنفاق الحكومي إلى نحو 48% من الناتج الإجمالي غير النفطي خلال هذا العام، متراجعاً من نحو 65% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما توقع التقرير مواصلة القطاع غير النفطي الاستفادة من الإنفاق الحكومي وتوفر القروض المصرفية للشركات وكبر حجم الاستهلاك المحلي، حيث سيكون تبني سياسة مالية ميسرة المحرك الرئيسي للاقتصاد. ويتوقع التقرير وصول عجز الموزانة في 2016 إلى 17% من الناتج المحلي.

واستبعد التقرير أي خفض في قيمة الريال رغم احتمالية استمرار ضغط المضاربة على سعر الريال الآجل، وذلك بسبب التزام "ساما" الواضح بالإبقاء على سياسة ربط الريال بالدولار التي ظلت قائمة لنحو 30 عاماً.