دبي: القمة العالمية تبحث غدا تحديات المستقبل

أكدت عهود الرومي، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن قمة هذا العام تشهد حضورا عالميا واسعا من 125 دولة.

وقالت الرومي إن 6 من أهم المنظمات الدولية تشارك هذا العام في القمة الحكومية، ولدينا حضور لافت من 3000 شخص، وستنطلق القمة بكلمة للرئيس الأميركي باراك أوباما، وستناقش مواضيع في 8 قطاعات حيوية.

وأوضحت الرمي أن القمة الحكومية تدعم جهود التنمية العالمية، وتعزز جاهزية الحكومات للمستقبل، بهدف قراءته واستشرافه واستغلال الفرص، خاصة أن المستقبل يتطور بسرعة وهذا سيكون له تأثير على قرارات الحكومات، وسنساعدها لتكون جاهزة وقادرة على تحقيق أهدافها وجودة ورفاهية شعوبها.

ولفتت إلى أن التعليم والصحة والاقتصاد وسوق العمل من أهم المحاور التي ستتناولها القمة الحكومية، وعلى مستويات المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، وسيتم وتناول هذه الموضوعات من خلال الجلسات.

وقالت الرومي "لدينا متحف المستقبل، ولأول مرة ابتكارات الحكومات الخلاقة التي ستعرض تجاربها والتي يمكن نقلها لحكومات أخرى، والقمة فرصة للإلهام والتأثير الإيجابي وتقديم حلول للحكومات، ودورنا أن نجلب حلول المستقبل ونطبقها اليوم".