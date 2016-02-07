خبير: لا حاجة لمزيد من المخصصات في بنوك الكويت

يعتبر الرئيس التنفيذي لشركة العربي للوساطة المالية، ميثم الشخص، في مقابلة خاصة لـ"العربية"، أن الأوضاع القادمة لا تستدعي مزيدا من المخصصات الاحترازية في البنوك الكويتية بعدما فاقت قيمة المخصصات 160 مليون دينار لبنك الكويت الوطني، و147 مليون دينار لـ"بيتك"، لافتاً إلى أن المستويات الحالية للأسهم هي أقرب إلى الارتفاع منه إلى الانخفاض بعدما وصلت إلى مستويات متدنية جداً.

وعن صفقة بيع أمريكانا، يرجح الشخص أن تكون عملية المضاربة هي "السيناريو" المحتمل في بورصة الكويت، وهذا ما يفسر التباين الحاد في أداء الأسهم.

وأكد الشخص أن هذه الصفقة ستكون لها تداعيات إيجابية على مجموعة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي، تتمثل بزيادة السيولة والتدفقات، كما ستقوم المجموعة بتسديد الديون السابقة، واصفاً هذه المرحلة بمرحلة "الترقب" الذي يستدعي الحذر من المستثمرين حتى تتضح تفاصيل العرض وتحديد السعر.