الاقتصاد التشاركي يحدث ثورة بخدمات السياحة عالميا

تمكن الاقتصاد التشاركي من تغيير نماذج عمل قطاعات استمرت لمئات السنوات وهو اقتصاد مبني على مشاركة الممتلكات والخبرات ضمن أطر معينة، وهناك شركات مثل أوبر" و"ليفت" و"إير بي أن بي" تمثل طبيعة الاقتصاد التشاركي.

ويقول حسام فيصل عبدالله، الذي يدير ويؤجر شققا من خلال موقع Airbnb إن شركةAirbnb المقيمة بـ25 مليار دولار تعمل في 34 ألف مدينة في 190 دولة.

أما شركة "أوبر" المقيمة بـ40 مليار دولار ولديها مليون سائق في 400 مدينة، فإنها تقدم خدمات التاكسي عالميا، وتمثل واحدة من أهم شركات الاقتصاد التشاركي.

ويقول ستيفن ماكنمارا الامين العام لاتحاد سائقي التاكسي الأسود إن الفرق بين التاكسي الأسود وبين "أوبر" هو مستوى الخدمة، وأن التاكسي التقليدي في لندن يؤكد تفوق الخدمة والأمان على شركات مثل "أوبر".

ويرى الرئيس التنفيذي لجمعية الفنادق البريطانية، أوفي إبراهيم، أن انتقاد الاقتصاد التشاركي، يأتي من أجل تمكين البعض من تأجير شققهم خارج الإطار القانوني، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة تشهد تقاربا بين نموذجي الأعمال المختلفين.

وحتى التاكسي الأسود أطلقَ عدةَ تطبيقاتِ مثلِ hailo وget taxi تسمحُ بالحجزِ الالكتروني كما علمت العربية أنه ابتداءً من أكتوبر هذه السنة ستقبَلُ جميعُ سياراتِ الاجرة السوداء الدفعَ ببطاقاتِ الائتمانِ او الهواتفِ الذكية.