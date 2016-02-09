سلطان لـ"العربية": "دو" تواكب تحول دبي لمدينة ذكية

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات "دو" عثمان سلطان، إن الشركة تواكب تحول دبي إلى مدينة ذكية، عبر تعزيز استثمارات "دو" في إنترنت الأشياء من أجل المستقبل، ومن خلال تمكين اطار التحول الذي يضعه القيمون على هذا التحول.

وأضاف سلطان في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش القمة العالمية للحكومات بدورتها الرابعة بدبي، بمشاركة 3 آلاف شخصية من 125 دولة، أن دخول الشركة باستثمارات "إنترنت الأشياء" يعد "استثماراً للمستقبل يمكن من خلاله توسيع مظلة الخدمات إلى ما هو أبعد من الاتصال".

ووصف إنترنت الأشياء، بأنه خلق التواصل بين كل شيء في الحياة والاستفادة من ترابط المعلومات، طارحا لمثال في ربط التواصل بين أنوار وشوارع المدينة ومبانيها.

ووصف التحول إلى تقديم خدمات إنترنت الأشياء، بأنه يتحقق من خلال تكامل التطبيقات والتجارب المنفردة لتواكب بعضها البعض، وتعمل بشكل متكامل وتخلق ابتكارات لا يمكن التنبؤ بصورتها في الوقت الحالي أو تحديد هويتها.

وقال إن شركة "دو" ستكرس استثماراتها في مجال إنترنت الأشياء من أجل المستقبل "وتتوقع من هذا الاستثمار مردودات عديدة" مشيراً إلى دور دو في تمكين خطة التحول الذكي بدبي.

وأكد سلطان أن التحول يتخذ أشكالا متعددة فهناك مدن تركز على التلوث أو على البنى التحتية أو على مفاهيم الخدمات في تحقيق مفهوم المدينة الذكية.