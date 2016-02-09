HYPERLOOP يقلك براً بسرعة تفوق 1200 كلم بالساعة

التطورات المخطط لها في مجال النقل قد تذكرنا في بعض الأحيان بأفلام الخيال العلمي، والـHYPERLOOP، أحد وسائل النقل البري المستقبلي، المخطط له أن يكون بسرعات يصعب تخيلها وبتكلفة بناء تقل بعشر مرات عن تكلفة القطارات السريعة الموجودة اليوم. أما سعر التذكرة من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس، فتقدر بعشرين دولارا فقط!

فهل تتخيل أنه يمكنك الانتقال من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو خلال 30 دقيقة بدلا من 5 ساعات تستغرقها الرحلة حالياً بالسيارة، أو من دبي إلى أبوظبي في أقل من 10 دقائق؟

تكنولوجيا المستقبل - ويقصد هنا المستقبل القريب - قد تسمح لك بذلك.

فالـHYPERLOOP هو مفهوم لنظام نقل بري بسرعة تفوق سرعة الصوت وتقدر بـ 1200 كيلومتر في الساعة، ابتكره المخترع الأميركي ورجل الأعمال الملياردير ELON MUSK في العام 2013. وهو عبارة عن كبسولات ركاب تندفع بسرعات عالية على وسادة هوائية في أنابيب منخفضة الضغط، بحيث لا تحتك الكبسولات بجدران الأنبوب، وذلك بفعل حقل مغناطيسي يولده محرك كهربائي يستمد قوته من الطاقة الشمسية.

لكنMUSK وهو من مؤسسي PAYPAL وTESLA MOTORS وSPACE X، اكتفى بوضع المخطط الرئيسي لفكرته وفتح المجال أمام جميع الراغبين بالتحدي لتحويلها إلى واقع.

واقتنصت شركتان رئيسيتان الفرصة، حيث تتنافسان الآن على بناء أول HYPERLOOP تجريبي وهما Hyperloop Technologies وHyperloop Transportation Technologies، ورغم أن اسميهما متشابه ومكاتبهما في لوس أنجلوس لا تبعد سوى 16 كيلومترا عن بعضهما، إلا أن الفرق بينهما في طريقة العمل شاسع جداً.

Hyperloop Technologies هي شركة ناشئة تقليدية لديها 37 مليون دولار من أموال صناديق رأس المال المغامر، و72 موظفاً، أسسها Shervin Pishevar و BROGAN BAMBROGAN، ورئيسها التنفيذي هو Rob Lloyd الرئيس التنفيذي السابق لسيسكو.

وتقوم الشركة حالياً ببناء أول منشأة تجريبية في منطقة APEX الصناعية شمال لاس فيغاس، ومن المتوقع انطلاق الاختبارات داخل أنبوب طوله ثلاثة كيلومترات مع نهاية هذا العام.

أما Hyperloop Transportation Technologies فهي شركة مؤلفة من 450 مهندساً وخبيراً وعالماً يتواصلون معا من خلال منصة إلكترونية جماعية crowdsourcing website بقيادة Dirk Ahlborn وهو رائد أعمال من برلين.

ويمول الموظفون الشركة ويقدمون خبراتهم مقابل أسهم، ومعظمهم لديهم وظائف ثابتة أخرى في بوينغ وإيرباص وناسا وTesla وSpaceX وغيرها.

وتعتزم الشركة بناء أنبوب بطول ثمانية كيلومترات في منطقة Quay Valley بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، بتكلفة مقدرة بـ 150 مليون دولار كحد أقصى. وفي حال حصولها على الموافقات اللازمة، تستهدف Hyperloop Transportation Technologies فتح الأنبوب للركاب في 2018!

وعلى الرغم من أن صاحب الفكرة ELON MUSK لا ينوي تطويرها، إلا أنه أطلق مسابقة لتصميم الكبسولات أمام طلاب جامعيين من كافة أنحاء العالم وستبدأ شركته SPACE X ببناء أنبوب بطول كيلومتر ونصف قرب مكاتب الشركة في الربيع، لكي يقوم الفائزون بتجربة كبسولاتهم.

إذا الخيال قد يبدو قريباً إلى الواقع، لكن التحديات تبقى كثيرة من التمويل إلى التصميم إلى الأمان.

وفيما قد تكون الـ Hyperloop الطريقة المثلى للتنقل براً في المستقبل، ابتكارات أخرى قيد الدراسة منها طائرة بسرعة خرافية تقارب 20 ألف كيلومتر في الساعة، تقلك من دبي إلى نيويورك في 22 دقيقة!