"كايرو سولار" تعدل عن فكرة الطرح بالبورصة المصرية

قررت شركة "كايرو سولار" للطاقة الشمسية التراجع عن فكرة الطرح في البورصة المصرية التي كانت تدرسها أخيراً، بسبب عدم وضوح الرؤية، وبطء الإجراءات.

وأشار رئيس الشركة، هشام توفيق في مقابلة مع "العربية، إلى أن "كايرو سولار" تتفاوض مع 3 مؤسسات مالية دولية ومحلية للاستحواذ على حصتها المطروحة بواقع %49، وقد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع مستثمر بريطاني ويجري توقيع اتفاقية المساهمة معه بشكل رسمي، مما سيمهد لإكمال إجراءات التمويل من جهات دولية.

من جهة أخرى، دعا إلى إيجاد حل جوهري لمشكلة العملة في مصر، قائلاً إن الأمر بات حتمياً ولا يمكن الانتظار أكثر، في ظل إعلان عدة شركات تجميد نشاطها بسبب الأزمة وتسريح عدد كبير من اليد العاملة.