عربيات لـ"العربية": 50% من السياح في الأردن خليجيون

وصف المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية د. عبدالرزاق عربيات، السوق الخليجية بأنها من أهم الأسواق بالنسبة للسياحة في الأردن، مؤكدا أن 50% من عدد السياح في الأردن سنويا هم من دول الخليج.

واعتبر عربيات في مقابلة مع قناة "العربية" أن فوز تطبيق "زوروا الأردن" بجائزة القمة العالمية للحكومات بدورتها الرابعة بدبي، والتكريم من دولة الإمارات، هو فوز يعتز به كل الأردنيين، ويعبر عن مدى التطور المستهدف للسياسة التسويقية لهيئة تنشيط السياحة.

وأفاد بأن التطبيق سيشهد كل سنة تحديثات، الهدف منها جعل هذا التطبيق أفضل مكان على الإطلاق لمساعدة الزائر والسائح في الأردن، ويمكنه من خلاله التخطيط لرحلته.

وأشار إلى أن القمة العالمية للحكومات ركزت على استشراف المستقبل، ولذلك فقد فاز تطبيق "زوروا الأردن" الذي يعتمد على معلومات الموقع الإلكتروني للهيئة والمتوفرة بـ13 لغة.

وأعلن عزم الهيئة تطوير خدمات إلكترونية جديدة ومبتكرة من خلال إضافة خدمة الحجز الإلكتروني العام المقبل، والتي ستوفر على موقع هيئة تنشيط السياحة الأردنية خدمة حجز تذاكر السفر، وإقامات الفنادق والمتجعات والتنقلات داخل الأردن.