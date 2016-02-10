4 طائرات بوينغ ترفع أسطول "السعودية" لـ126 طائرة

تسلمت الخطوط الجوية العربية السعودية 4 طائرات جديدة من شركة بوينغ، منها ثلاث طائرات من فئة 787-9، وهي من أحدث ما أنتجته صناعة النقل الجوي في العالم.

وفي مقر مصنع شركة بوينغ في مدينة سياتل الأميركية، جالت كاميرا "العربية" في الطائرات الأربع، التي بتسلمها يرتفع حجم أسطول الخطوط السعودية إلى 126 طائرة حتى اليوم.

وستصل 3 طائراتٍ من طراز طائرة الأحلام بوينغ (9-787) إلى السعودية ضمن صفقةٍ للخطوط السعودية مع شركةِ بوينغ لشراء 8 طائرات من هذا الطراز حتى العام 2017.

وخلال الجولة قال مدير عام الخطوط السعودية، المهندس صالح الجاسر، لـ"العربية" إن العام الحالي سيشهد تسلم الخطوط السعودية ما مجموعه 29 طائرة، واصفاً هذه الكمية بأنها أعلى عدد من الطائرات تتسلمه الخطوط السعودية بتاريخها.

وأوضح الجاسر أن في الطائرات الجديدة، مميزات كثيرة وحديثة تتركز في الجانب الاقتصادي وتناسق الطائرة مع الاحتياجات التشغيلية للخطوط السعودية.

وتتراوح سعة طائرة الدريملاينر ثنائية المحرّك لما بين 220 و300 مسافر وفقَ تصميم الكراسي. ويتمتـع الركاب على متن هذه الطائرة بنوافذ أكبرَ وهواء أنظفَ.

من جهته عبر الرئيس والرئيس التنفيذي لوحدة الطيران التجاري في بوينغ، ري كونر، عن اعتقاده بأن هذه الطائرة "أكثر الطائرات فعالية التي تحلق في السماء اليوم، وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية".

وحلقت طائرة الدريملاينر ثنائية المحرّك للمرّة الأولى عام 2013 ضمن برنامج اختباراتٍ شامل والذي انتهى بحصول الطائرة على جميع المصادقات والرّخص المطلوبة للطيران، وكانت الخطوط الجوية النيوزلندية أولَ مشغـّل لهذه الطائرة في العالم وذلك في العام 2014.

وعلى مستوى الشرق الأوسط جاءت الخطوط السعودية كثاني مشغـّل لها بعد شركة طيران الاتحاد التي استلمت الطائرة قبل عام من الآن تقريبا.

وأعلنت بوينغ أنّ هذه الطائرة ستكون أكثرَ الطائراتِ كفاءة في صرفِ الوَقود، إذ يقلّ استهلاك الوَقود فيها بـ20% عن مثيلاتِها من الطائرات. وتشكـّلُ الموادّ المركـّبة نسبة 50% من الهيكل الأساسي للطائرة بما في ذلك البدن والأجنحة.