العبار: نظرة "إعمار" للقطاع العقاري في دبي إيجابية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار" العقارية، محمد العبار، تحقيق نتائج إيجابية ومشجعة للشركة خلال شهر يناير الماضي.

وكشف العبار، في لقاء مع "العربية" على هامش زيارة وفد إماراتي إلى الهند، عن سعي "إعمار" للتوسع المستقبلي والنظر في الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند.

وقال إن "إعمار العقارية متواجدة منذ سنوات عديدة في الهند وتعمل في 20 مدينة هندية، كما تعد الشركة ثاني أكبر مطور عقاري في البلاد".

وأشار إلى أن الهند مرت بمرحلة صعبة قبل أربع سنوات، لكنها حالياً تتمتع بنمو إيجابي في قيمة الأراضي والعقارات، كما اعتبر أن السوق الهندية واعدة إن كان لجهة القطاع العقاري أو القطاعات الأخرى.

وبخصوص دبي، قال العبار إن نظرة "إعمار" إيجابية للقطاع العقاري في الإمارة على المدى الطويل، وإن تلك النظرة الاستثمارية تؤكد أن القطاع العقاري في دبي جيد.