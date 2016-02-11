الإمارات تواصل الاستثمار في النفط والقيمة المضافة

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، عدم رغبة الدولة أن تكون مصدرة للنفط فقط، بل هي مهتمة بالاستثمار في القيمة المضافة التي تمكن دولة الإمارات من بناء اقتصاد قوي.

وأوضح المزروعي، في لقاء مع قناة "العربية"، أن الاستثمار في قطاعي البتروكيماويات والصناعات التحويلية سيمكن الاقتصاد الإماراتي من التكامل مع الدول التي تعتمد على هذه المنتجات البتروكيماوية في العديد من الصناعات، سواء صناعة السيارات، البلاستيك وصناعة الأغذية.

وفي سياق متصل، نوه بضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول المستوردة للنفط مثل الهند والصين، وذلك في إطار المحافظة على أسواق الصادرات النفطية من جهة، وتعزيز الإستثمارات في تلك الدول من جهة أخرى.

وأبدى المزروعي عدم قلقه على مستقبل الصناعة النفطية في الإمارات كما في الأسواق العالمية، مشدداً على أن الإمارات ستبقى أحد أكبر المصدرين الرئيسيين للنفط، نظراً لجودته المميزة وقلة الشوائب فيه.