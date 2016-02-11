40 مليار دولار التبادل التجاري بين الإمارات والهند

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، أن دولته تعمل على إضافة ميزة للصادرات الإماراتية إلى الهند، خاصة صادرات البتروكيماويات والألمنيوم، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 40 مليار دولار.

وأشار المنصوري، خلال لقاء مع قناة "العربية" على هامش زيارة وفد إماراتي إلى الهند، إلى معدلات النمو المرتفعة في الهند التي تجاوزت 6,5% ما أعطى دفعاً قوياً لزيادة الاستثمارات الإماراتية في خطوة لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

وكشف المنصوري أن اللقاءات التي جمعت الوفد الإماراتي مع الوزراء في الجمهورية الهندية وفي مقدمتهم وزير التجارة، وزير المالية ووزير الطيران المدني، ركزت على 3 نقاط رئيسية:

- تعزيز التعاون في مجالات الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بين الإمارات والهند.

- تحديث القطاعات المرتبطة بالابتكار.

- توسيع التعاون بين الهند والإمارات ليشمل دولا أخرى في آسيا وإفرقيا والعالم العربي.

من جهة أخرى، كشف استعداد الإمارات للمساهمة في تطوير قطاع الطيران في الهند، لاسيما أن هنالك أكثر من 250 ألف رحلة أسبوعية بين الطرفين.