فلوريس لـ"العربية": تنبؤات خاطئة تسيطر على سوق النفط

أكد الأمين العام لدى منتدى الطاقة الدولي، ألدو فلوريس، صعوبة التنبؤ بوجهة أسعار النفط، واصفا المحللين الذين أعطوا توقعات خاطئة "كمن حفر قبره بيديه".

وأضاف فلوريس في مقابلة مع قناة "العربية" أن ما نستطيع أن نركز عليه هو محركات العرض والطلب في الوقت الراهن. كما أشار فلورس إلى أن التوجه نحو تخفيض الانبعاثات سيزيد الطلب على الغاز باعتباره الأنظف بالمقارنة مع المصادر الأحفورية الأخرى.

وذكر أن الطلب لا يزال ضعيفا على الرغم من تعافيه نوعا ما في أوروبا، لكن من الواضح أن الدورة الاقتصادية الحالية خففت من وتيرة نمو الطلب، إلا أن التوجه نحو الحد من الانبعاثات سيشجع الطلب على المدى المتوسط والبعيد على الغاز ذي الانبعاثات الأقل مقارنة بالمصادر الأحفورية الأخرى إلى جانب مصادر طاقة أخرى مثل المتجددة.

أما من جهة العرض رأى فلوريس الإنتاج الأميركي فاجأنا مرارا بنمو فاق التوقعات. كما أن الإنتاج من الشرق الأوسط وآسيا أضاف إلى الإمدادات. كما أن المخزونات قوية، وبالتالي فإن ما يحد سوق الغاز حاليا هو الطلب وليس العرض، لكن مع تعافي الاقتصاد العالمي فإن السوق ستواصل نموها بشكل صحي.