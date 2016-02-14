الحرمي: النفط سيبقى دون 30 دولارا بفعل التخمة

قال الخبير النفطي كامل الحرمي، إن كل الدول المنتجة للنفط تزيد بإنتاجها متسببة بتخمة المعروض الحالي، الذي دفع الأسعار إلى مستويات متدنية قياسية، متوقعاً أن تظل الأسعار تحت 30 دولاراً للبرميل.

وأضاف الحرمي في مقابلة مع قناة "العربية" أن أي اتفاق ما لم يشمل معظم الدول المنتجة المؤثرة من خارج وداخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لن يترك أثرا على الوضع الحالي لسوق النفط.

وذكر أن جميع الدول تستمر بضخ المزيد من النفط، في مقابل مؤشرات واضحة على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتراجع الطلب من القوى الاقتصادية المؤثرة في الصين وآسيا.

ودعا الحرمي إلى تحرك يضمن استقرار سوق النفط، معربا عن أمله بألا تهبط الأسعار دون 30 دولارا، لكنه قال: لننتظر حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي فربما تظهر تطورات تغير وجهة الأسعار.