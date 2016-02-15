اقتصادي: رفع نسبة القروض للودائع ينعش السيولة

قال نائب رئيس شركة سعودي سكوب للدراسات والاستشارات المالية والاقتصادية عبدالله الربدي، إن رفع سقف الإقراض للودائع في البنوك السعودية إيجابي، وينعش سيولة القطاع الخاص.

وأضاف الربدي في مقابلة مع قناة "العربية"، أن قرار ساما احترازي للمستقبل، حيث يعالج مشكلة تراجع السيولة بحال حدوثها مستقبلا.

وكان نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عبدالعزيز بن صالح الفريج قد أكد قبل قليل لـ"العربية" صدور تعليمات من المؤسسة تسمح للبنوك السعودية بتجاوز نسبة القروض إلى الودائع من 85% وهو المعدل الحالي إلى 90%.

وأوضح الربدي "هناك شهية لدى البنوك للإقراض، وتوجد مجالات تمكن البنوك من الإقراض بشكل صحي، ومن المرجح أن هذه القروض ستكون مناصفة بين الشركات والأفراد".

وتوقع الربدي أن لا تكون القروض كما كانت في 2012، ولكنها ستكون متاحة في قطاعات معينة.

وقال الربدي "بالنهاية؛ القرار يعتبر واحدا من أدوات مؤسسة النقد العربي السعودية لتنشيط الاقتصاد وتحفيزه والتخفيف من القيود على البنوك".

وأشار إلى أن قرار ساما له معان إيجابية لمعالجة تحديات السيولة، واليوم تؤكد ساما أنها تتحرك باتجاه فك أزمة قد تحدث في أي وقت.