الشطي: اتفاق النفط يبشر بأجواء إيجابية

وصف الخبير النفطي محمد الشطي، التوافق بشأن تجميد إنتاج النفط بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، بأنه يخلق أجواء إيجابية تضمن استقرار الأسعار ويمهد لاتفاق أوسع يضمن ارتفاعها في المستقبل.

وقال الشطي في مقابلة مع قناة "العربية" إن الاجتماع الذي عقد في الدوحة، بين وزراء الدول الأربع يشكل بداية لإعادة التوازن وخلق أجواء الثقة بين المنتجين من داخل وخارج أوبك، موضحا أن تثبيت مستوى الإنتاج عند مستويات يناير، كاتفاق مرحلي مطلوب ويخلق ويوفر الأجواء الإيجابية ويؤدي إلى استقرار الأسعار وارتفاعها لاحقا.

وتوقع توسيع مظلة التوافق لتشمل العراق وإيران في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى إعلان العراق استعداده خفض الإنتاج إلى جانب أن إيران ستكون مستفيدة من تماسك الأسعار مستقبلا.