حوا: "كيبكو" سجلت 15% نموا في 2015

قال نائب الرئيس للمجموعة المالية والعمليات في شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" مازن حوا، إن أداء الشركة بالربع الأخير من العام الماضي جاء متوافقا مع الأرباع الثلاثة السابقة له، موضحا أن الشركة سجلت نموا بـ15% في 2015.

واعتبر في مقابلة مع قناة "العربية" أن النمو الذي شمل مختلف الشركات التابعة، جاء مدعوما بالنمو التشغيلي لقطاعات مشاريع الكويت القابضة، مشيرا إلى أن بعض الوحدات لم تعلن عن نتائجها بعد مثل بنك برقان في الكويت.

وأظهرت النتائج المالية لشركة مشاريع الكويت القابضة المُدرجة ببورصة الكويت، ارتفاع أرباح الشركة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 10.7%، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2014.

وحققت الشركة أرباحاً قدرها 15.79 مليون دينار (52.62 مليون دولار) في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 14.26 مليون دينار (47.52 مليون دولار) للربع المماثل من عام 2014.