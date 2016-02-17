"وسط منهاتن" منطقة واعدة للاستثمار العقاري

جالت كاميرا "العربية" في عدة مناطق في نيويورك، للتعرف على المناطق التي تشهد حركة عقارية استثنائية في المدينة، بعيدا عن المناطق الفاخرة والتي غالبا ما تكون قريبة من حديقة سنترال بارك الشهيرة و"فيفث أفينيو" و "سنترال بارك".

وتعد منطقة "وسط منهاتن" التي شهدت أحداث 11 سبتمبر من أبرز المناطق الواعدة للاستثمار، وهذا الأمر غير مسبوق في مدن متطورة مثل نيويورك فهل هذا يجعلها المكان الأمثل للاستثمار.

وفي منطقة lower manhattan التي شهدت أحداث الـ11 من سبتمبر ضخ فيها 30 مليار دولار من الاستثمارات في البنية التحتية في آخر 10 سنوات. ويبدو أن البعض مقتنع بذلك مثل شركة Soho properties والتي تطور مشروع 45 Park Place في Tribeca!

ويقول شريف الجمّال - الرئيس التنفيذي لشركة سوهو بروبيرتيز إن منطقة Ground Zero شهدت ضخ 30 مليار دولار من الاستثمارات منذ 2005.

ومن ground zero انتقلت كاميرا "العربية" الىFlatiron District التي تضمُ البنايةَ الشهيرة Flatiron وحديقة Madison square park وتعتبر هذه المنطقة الوُجهةَ المفضلة لسكن المشاهير أمثال Rupert Murdoch و Jennifer Lopez و ChelseyClinton.

ولا تزال منطقة "فلات آيرون" محط أنظار المشاهير مثل جينيفر لوبيز وروبيرت ميردوخ، ولهذا يلجأ المطورون إلى تحويل المكاتب وحتى المستشفيات لمنازل فاخرة وسط شح الأراضي.

بدوره قال روبيرت غلادستون - رئيس شركة ماديسون إيكويتيز، إن شركته التي تعمل على تحويل بناية 212 Fifth Avenue من مكاتب إلى شقق سكنية فاخرة، تنظر إلى وجود فرص ضخمة في هذه البناية لأن هناك مناطق قليلة للغاية في نيويورك التي يمكنك فيها العمل على مشروع دون أن يكون هناك احتمالية تشييد بناء آخر أمامك. المباني أمامنا استغلت كافة الفرص القانونية أمام توسعها.

واعتبر أن من المميزات إطلالة البناية على الحديقة، وفي نيويورك أي بناية مطلة على منتزه تضمن إطلالتها للأبد. "نتوقع زيادة في الأسعار هنا إحدى البنايات أمامنا تضاعفت الأسعار فيها خلال السنوات الـ15 الماضية".

ويزيد عدم السماح بإزالة الحدائق من الطلب على الشقق المحيطة بها، كما أن نظام الضرائب العقارية في نيويورك يعد من الأغرب في العالم باعتراف الخبراء هناك.