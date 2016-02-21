أليكس بارتنرز: منطقة الخليج قادرة على تخطي تحديات النفط

قال العضو المنتدب لشركة "أليكس بارتنرز" الدكتور توبياس بلايت، إن شح السيولة لدى القطاع المصرفي بدأ يؤثر على الإقراض للشركات، ويرى أن الأوضاع الحالية صعبة في ظل تراجع أسعار النفط والمشاكل السياسية لكنه يعتقد أنه يجب النظر بإيجابية إلى المرحلة المقبلة.

وأضاف بلايت "نلاحظ تأثيرا لشح السيولة لدى القطاع المصرفي في المنطقة على نمو الإقراض ويواجه القطاع الخاص صعوبة أكبر في تأمين التمويل. كما نشهد نموا للقروض المشكوك بتحصيلها في ميزانيات البنوك. إضافة إلى ذلك، نعتقد أن البنوك، إذا قررت الإقراض ستفضل تمويل المشاريع الحكومية بدلا من القطاع الخاص، وبالتالي هذا سيؤثر على قدرة الشركات على تطوير أعمالها والنمو".

ولفت بلايت إلى أن الأوضاع الحالية صعبة في ظل قوة الدولار مقابل العملات الأخرى، وتراجع أسعار النفط والتوترات السياسية في المنطقة، وهو ما يشير إلى مرحلة صعبة في الأشهر القليلة المقبلة. هناك فرق بين ما يحدث اليوم وبين أزمة 2008 التي تسببت بها أدوات مالية معقدة، وبالتالي دول المنطقة كانت إلى حد ما محصنة ضدها، إذ معظم تعاملاتها كانت محلية مثل السعودية على سبيل المثال. تحديات اليوم تؤثر على الإيرادات المباشرة.

وقال بلايت "الوضع ليس بالضرورة خطرا أكثر، لأن هناك فرقا أساسيا آخر، وهو أن الحكومات والشركات اليوم جاهزة بشكل أكبر لمواجهة التحديات، فأزمة 2008 فاجأتها بعض الشيء. أعتقد أنه يجب النظر بإيجابية إلى المرحلة المقبلة، وأرى أن المنطقة قادرة على تخطي هذه المرحلة الصعبة".