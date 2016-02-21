بريطانيا.. 160 مليون جنيه إيرادات سنوية للاقتصاد الرقمي

يشهد الاقتصاد الرقمي في بريطانيا نموا قويا تجاوز باقي الاقتصاد بنسبة 32%، ما بين عامي 2010، و2014.

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وبحسب تقرير جمعية tech city uk المدعومة من الحكومة البريطانية تتجاوز الإيرادات السنوية للاقتصاد الرقمي 160 جنيها إسترلينيا.

ويقول الرئيس التنفيذي لـ tech city uk إن معدلاتِ النمو مستدامة، فمجال التكنولوجيا توفر فرص عمل عديدة، وصلت إلى أكثر من 1.5 وظيفة، وبمعدلات رواتب عالية تفوق متوسط الأجور في بريطانيا بنسبة 36%.

اللافت أن أكثر من 40% من الوظائف التكنولوجية موجودة خارج قطاع التكنولوجيا في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية إضافة إلى الخدمات المالية والقطاع العام وخلال جولتنِا في شركات عديدة توقّع عاملون في القطاع أن يتحول الاقتصاد العالمي كله ليصبح اقتصادا رقميا.