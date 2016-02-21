حلواني إخوان: مصنع جديد في مصر بتكلفة 80 مليون جنيه

كشف العضو المنتدب لشركة حلواني إخوان السعودية، صالح حفني، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن مصنع جديد للدواجن في مصر بتكلفة 80 مليون جنيه سيبدأ الإنتاج الأسبوع المقبل.

وأضاف حفني أن وحدة "حلواني إخوان" التابعة في مصر وزعت من 100 إلى 150 مليون جنيه سنويا خلال السنوات الماضية.

وقال "سنسعى لمواصلة نفس السياسة والمحافظة على هذه التوزيعات".

وأقر حفني بصعوبة تحويل أرباح الشركة المصرية إلى الشركة الأم في المملكة، قائلا: "واجهنا بالفعل صعوبة في التحويلات بسبب نقص الدولار، ولكن توجد توزيعات من حلواني مصر إلى حلواني السعودية، ونتوقع انفراجا بسيطا في هذه الأزمة خلال 2016".

وأشار حفني إلى أنه مع التحول إلى المصانع الجديدة تم وضع خطة استراتيجية لفتح أسواق تصديرية جديدة والتوسع في أميركا وشرق آسيا وأميركا اللاتينية عبر إطلاق عدد من المنتجات الجديدة.

ولفت إلى أن الشركة كانت تواجه مشكلة في مصانعها بالسعودية، وهي بلوغ الطاقة القصوى للإنتاج، ولكن مع المصانع الجديدة والتوسع في المنتجات سنتوسع في أسواق جديدة.