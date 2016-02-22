"فيتشر" تجربة ناجحة لشركة ناشئة اعتمدت فكرة مبتكرة

يعتبر غياب العناوين البريدية هو من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية في منطقتنا، حيث يُصعّب على الشركات توصيل البضائع إلى أصحابها، ما يكلفهم غالباً وقتا وموارد إضافية، ولكن بالنسبة لرواد الأعمال، كل مشكلة هي فرصة جديدة. وغياب العناوين البريدية كان فرصة لشركة "فيتشر" التي تتيح خدمة إرسال واستلام الطرود البريدية عبر تطبيق للهواتف الذكية. هذه الشركة تأسست منذ 3 سنوات.

بدأت الشركة بتمويل تأسيسي بـ1.5 مليون دولار، لتحصل من بعده على 11 مليون دولار من خلال جولة تمويلية(series A) أتت بمعظمها من Silicon Valley, وساهمت فيها Mobily Ventures.

وفي سعيها لفرض نفسها لاعباً أساسيا في الأسواق الناشئة، اتخذت "فيتشر" دبي مقرا لها، ولكن ذلك طبعا يحمل بعض التحديات.

وقال العضو المؤسس في " فيتشر" إدريس الرفاعي "واجهنا صعوبات بالأشياء البسيطة جدا، مثل فتح حساب بنكي، فقد تم رفض طلبنا 3 مرات من 3 بنوك مختلفة، وعلى صعيد ممارسة الأعمال اليومية، طبعا نعاني من ارتفاع التكاليف في السنتين الأخيرتين، فرأينا سعر بعضها يقفز بـ3 مرات. وبالإضافة إلى ذلك، البيروقراطية تشكل عبئا كبيرا علينا، وهنا نتحدث عن طول الوقت التي تأخذه بعض الإجراءات مثل إصدار تأشيرات العمل، والحصول على تراخيص تجارية جديد"..

ومثلما نسمع من معظم رواد الأعمال، انطلاق الشركة من منطقة حرة هو أمر واقع.

ويرى الرفاعي أن تأسيس الشركة في المنطقة الحرة كان أمرا لا بد منه، لاسيما لتفادي تملك حصة الأغلبية من مستثمر محلي.

ولكن المنطقة الحرة هنا تفتقد بعض الخيارات التي قد تكون حاسمة في استقطاب المستثمرين، مثل توفير عدة فئات من الأسهم، وهو أمر غير متاح هنا. فالمستثمر لن يقبل بضخ الأموال مقابل أسهم عادية.. فسيطلب طبعا أسهما ممتازة. ولهذا السبب جعلنا مقر الشركة القابضة في مكان يوفر ذلك وهو جزر الكايمان.

وأمام هذه الشركات التي تجمع بين التكنولوجيا والخدمات اللوجيستية تحديات كبيرة.. لاسيما مع وجود شركات عملاقة تسيطر على هذه السوق.

إدريس الرفاعي - عضو مؤسس في " فيتشر" قال: "أعتقد أننا ما زلنا صغارا، ولكننا ننكز العمالقة، في السنوات الماضية لم يغير شيء في عمليات شركات مثل FEDEX DHL ARAMEX والتي يصعب عليها إيجاد الحلول للعمل في الأسواق الناشئة. لا ألقي اللوم على هذه الشركات، فمن المعروف أن الشركات الكبيرة يصعب عليها الابتكار".

ولهذا السبب تقوم هذه الشركات بالاستحواذ على شركات صغيرة التي وجدت حلولا معينة.

إذا من الأفضل للمستثمرين والشركات الكبيرة اللحاق سريعا بقطار الابتكار، الذي تقوده الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالفرص كبيرة أمام "فيتشر" لتكون Uber القطاع اللوجيستي.