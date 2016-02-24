ماذا تتعلم لتحصل على 500 ألف دولار دخلاً سنوياً؟

في الوقت الذي يسرّح به القطاع المالي العالمي الآلاف من الموظفين، يحصل بعض خريجي أفضل جامعات ماجسيتر إدارة الأعمال أو MBA على وظائف في هذا المجال وبرواتب خيالية.

وجاء الخريج الذي حصل على أكبر تعويض مالي من بين خريجي الـ MBA العام الماضي من كلية كولومبيا للأعمال بعد أن حصل على وظيفة في قطاع الملكية الخاصة أو Private Equity حيث وصلت قيمة الدخل السنوي لهذا الخريج إلى أكثر من نصف مليون دولار! علما أن كلية كولومبيا للاعمال لا تأتي في المرتبة الأولى.. بل السادسة كأفضل جامعة في العالم لشهادة ال MBA وفقا لفاينانشال تايمز.

ولا تفصح العديد من المدارس عن بيانات دخل خريجيها لحماية خصوصيتهم أولا وللسيطرة على آمال الطلبة المحتملين ثانيا. ويأتي ثاني أعلى تعويض حصل عليه خريج آخر من كولومبيا، أما المرتبة الثالثة فتقاسمها خريجان من جامعة Wharton الأول حظي براتب يبدأ من 300 ألف دولار سنويا.

أما الثاني فحصل على مكافأة بالمبلغ نفسه مقابل توقيع العقد وفي المرتبة الرابعة ، جاء خريج من جامعة Tepper براتب أساسي يبلغ 285 ألف دولار لوظيفة مستشار.

وأظهرت دراسة أن وظيفة المستشار أصبحت الوظيفة التي يحلم بها العديد من خريجي ماجيستير إدارة الأعمال.. فمن خلال متوسط راتب بمئة وخمسة وأربعين ألف دولار سنويا وتدرج وظيفي سريع، نجحت شركات الاستشارة في جذب ثلث خريجي الجامعات ذات التصنيف العالي.

ويبعد الطلاب عن وظائف البنوك والخدمات المالية التي كانت تعد الوظيفة الذهبية قبيل الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث كانوا يسعون للحصول على شهادة الـ mba من أجل دخول عالم المال، إلا أن الآن انعكست الصورة، حيث أصبحوا يلتحقون بها للابتعاد عن هذا المجال.

مبالغ قياسية

وحققت العديد من الجامعات العام الماضي مبالغ قياسية لخريجيها، إلا أن هذه الأرقام ليست القاعدة لكل خريج، حيث بالتأكيد ليس كل من يتخرج من إحدى الجامعات التي تحظى بتصنيف عال سيحصل على أجور أو تعويضات عالية، فبحسب أحد عمداء إدارة المهنة في إحدى هذه الجامعات، يجب أن يكون هناك توافق مثالي ومحدد بين ما تبحث عنه الشركة وخبرات ومهارات الخريج.

وعلى سبيل المثال، حصل خريج من كلية MIT Sloan على أعلى راتب في جامعته العام الماضي بلغ 220 ألف دولار لوظيفة مدير مشاريع وعمليات في الإلكترونيات وتصنيع الحواسيب، وهذا الخريج لديه شهادة هندسية وأكثر من 5 سنوات من الخبرة في العمل.

وبالعودة إلى التعويضات بحسب الجامعات، كان هناك العام الماضي 5 خريجين فاق دخلهم 200 ألف دولار جاءوا من جامعة ستانفورد لإدارة الأعمال، والتي تضم أعلى حزم من الأجور في العالم لخريجي ماجستير إدارة الأعمال.

وبالتأكيد بالإضافة إلى محافظتها على المرتبة الأولى من حيث أفضل الجامعات أكاديميا في ماجيستير إدارة الأعمال في السنوات الثلاث الماضية، تبقى هارفارد سباقة أيضا من ناحية الرواتب، حيث بلغ أعلى دخل مئتين وخمسة وأربعين ألف دولار لخريج في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء.