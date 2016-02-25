دبي.. شركات من 120 دولة في Gulfood 2016

تختتم اليوم الخميس في دبي، فعاليات معرض Gulfood 2016 بمشاركة أكثر من خمسة آلاف شركة من 120 دولة، بعضها يشارك للمرة الأولى مثل روسيا، وذلك على مساحة تجاوزت المليون ونصف المليون قدم مربعة، وسط توقعات باستقبال 100 ألف زائر.

وجمع معرض Gulfood 2016 أكثر من 117 جهة مصدرة للأغذية والمشروبات، كلها تتطلع لأخذ حصة من السوق الخليجي الذي من المتوقع أن يستورد أغذية بأكثر من 53 مليار دولار بحلول 2020.

ويعد 54% من سكان الخليج دون الـ25 عاماً، مما يجعل المنطقة مفضلة لتسويق الوجبات الخفيفة والحلويات والوجبات السريعة.

ويشاع اليوم مصطلح "GLOCAL" في قطاع صناعة الأغذية في الخليج، وهو إضفاء لمسة محلية على مفاهيم الغذاء المستوردة.

وبحسب تقرير لمجموعة البنك الدولي، فإن انخفاض أسعار النفط بنسبة 45% انعكس انخفاضا في أسعار السلع الزراعية بنسبة 10%، وفي أسعار الأسمدة بنسبة 8%، فهل سيلمس المستهلك النهائي هذا الانخفاض في أسعار الأغذية؟

يرى الخبراء من برنامج Chemicals and food practice أن مع انخفاض أسعار النفط، يزداد التركيز على استيراد الأغذية ومعالجتها محلياً ثم إعادة تصديرها، مما يخلق فرصاً واعدة للاستثمار ليس فقط في صناعة الأغذية بل أيضا الصناعات الموازية كالمعالجة والتعليب.