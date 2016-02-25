لاغارد للعربية: الاقتصاد العالمي قد يواجه مخاطر جديدة

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الضرائب تبقى هي إحدى الطرق لتنويع مصادر الدخل مشددة على أنها يجب أن تكون مصممة بشكل عادل حتى يتم تبنيها من قبل المجتمع.

وطالبت لاغارد بضرورة تطبيق المبادرات التي أقرت في بريسبن نهاية 2014 بوتيرة أسرع لاستيعاب المخاطر التي تلوح في أفق الاقتصاد العالمي.

وقالت لاغارد "الضرائب هي وسيلة لتمويل الخدمات الضرورية، فالجميع يحتاج الى خدمات حفظ الأمن إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة بالإضافة إلى الجامعات، وكل هذه الخدمات لها تكلفة يجب أن يتم دفعها، وعندما تضمحل مصادر العوائد المعتادة يجب إيجاد مصادر أخرى، وهنا تعتبر الضرائب أحد هذه المصادر البديلة لتغطية تلك التكاليف، وقالت إن "على منظومة الضرائب أن تكون مصممة بطريقة جيدة".

وأضافت "نحن في صندوق النقد نؤمن بأن هناك حاجة ماسة للتنسيق، وتعزيز مبادرات زيادة الناتج المحلي العالمي بنقطتين مئويتين، وذكرت أن على الدول توجيه جهودها إلى زيادة الاستثمار في البنى التحتية، وتطبيقها بوتيرة أسرع لاستيعاب المخاطر التي تلوح في أفق الاقتصاد العالمي. وقال "ما ذكرته بالأساس سابقا هي مبادرات تم إقرارها، بالتالي علينا السعي نحو التطبيق بالعزيمة الجماعية والشجاعة لسداد قيمة هذه المشاريع، وذكرت " أن الاستثمارات في البنى التحتية تم إقرارها والالتزام بها من حيث المبدأ وحان وقت الوفاء بها".

وأوضحت لاغارد "أننا نحتاج إلى العمل بشكل مستمر على تفعيل إدارة الأزمات الى جانب معالجة عوارضها، كما نتمنى أن يكون باستطاعتنا استثمار طاقاتنا الذهنية بشكل كامل لتلبية حاجات الدول ، ويبقى هدفنا الرئيسي كما أن نكون أداة إيجابية في بسط الاستقرار المالي لتعزيز ازدهار الاقتصاد العالمي وازدهار سكان العالم، وهذا من شأنه تعزيز نشاطنا الرئيسي.

في الوقت ذاته نبهت لاغارد إلى أنه بات علينا أن نبقى متنبهين الى ما سيأتي من بعد، ومن أين ستأتي الأزمات القادمة؟ وما هي التقنيات التي ستؤثر على رفاهية الناس واستقرار اقتصاداتهم؟ فبالتالي يبقى الهدف الى أن نكون طموحين ومرنين ومندمجين مع أنفسنا ومع بيئتنا، وأن نستخدم مواردنا المتاحة لنا بشكل فعال بالتركيزعلى خدمة أعضائنا في صندوق النقد ".