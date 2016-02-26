الطاقة الدولية: تخمة المعروض من النفط ستستمر حتى 2017

قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع استمرار تخمة المعروض العالمي النفطي حتى عام 2017، في ضوء ارتفاع المخزونات العالمية التي ستمنع أي تعاف جاد في الأسعار.

وبعد تسجيل السوق النفطي العالمي لفائض في 2014 بلغ 0.9 مليون برميل يومياً و2 مليون في 2015، من المتوقع أن يبلغ الفائض هذا العام 1.1 مليون، وأن يتراجع إلى 0.1 مليون برميل في 2017. لتبدأ السوق بتسجيل عجز عام 2018 من المتوقع أن يبلغ 0.4 مليون برميل.

ومن جانب الطلب، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يسجل الطلب العالمي نمواً سنويا في الفترة ما بين عامي 2016 و 2021، يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا. وهذا مقارنة بنمو الطلب العام الماضي الذي بلغ 1.6 مليون برميل يومياً ما شكل أسرع وتيرة نمو منذ سنوات طويلة.

أما من جانب العرض، فقد توقعت الوكالة الدولية أن تنمو الإمدادات بواقع 4.1 مليون برميل يومياً، في نفس الفترة بين عامي 2016 و2021. وهذا بانخفاض حاد مقارنة بالزيادة التي شهدتها الإمدادات في الفترة التي سبقتها ما بين عامي 2010 و2015، والبالغة11 مليون برميل يوميا.

وهذا التباطؤ في نمو الإمدادات ناتج بشكل مباشر عن انخفاض الإنفاق الرأسمالي بـ 24% عام 2015، والذي من المتوقع أن يتراجع أيضا هذا العام بواقع 17%، لتشهد الصناعة أول انخفاض في تلك الاستثمارات في سنتين متتاليتين منذ عام 1986.

وتوقعت الوكالة أن يصل إجمالي الإنتاج الأميركي من النفط والسوائل إلى ذروته عام 2021 عند14.2 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ13.6 في ديسمبر الماضي، و14 مليوناً في أبريل الماضي وهي الذروة السابقة.

لكن، الوكالة أشارت إلى أن الإنتاج الأميركي من النفط الخام الخفيف المحكم، سينخفض هذا العام بـ 600 ألف برميل يومياً، إضافة إلى العام المقبل بـ 200 ألف، قبل أن يحدث تعافٍ في الأسعار إلى جانب المزيد من رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وإعادة إنعاش الإنتاج، لتشكل زيادة إنتاج الولايات المتحدة نحو ثلثي صافي زيادة الإنتاج من خارج "أوبك" خلال الفترة ما بين 2016 و2021.