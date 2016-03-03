أبوظبي الوطني يتوقع زيادة صفقات الاستحواذ والاندماج 20%

أكد الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق والصناديق المالية في بنك أبوظبي الوطني، عمر مهنا في حديث مع العربية على هامش منتدى أسواق المال الذي يعقد في أبوظبي، أن قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج خلال العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل حتى الآن نحو 50%، من إجمالي قيمة الصفقات التي عقدت في العام الماضي بأكمله، في إشارة إلى أن التراجعات التي تمر بها أسواق المال وانخفاض التقييمات وفرا بيئة محفزة لتلك الصفقات.

وأشار مهنا إلى أن عام 2015 شهد تراجعا في قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج بـ65%، فيما شهد عام 2016 تسارعا في قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج.

وأوضح أن نحو 55 شركة في السعودية والإمارات أعلنت عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب.

وتوقع مهنا زيادة قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج 20% هذا العام.