خبير: فقاعة ائتمانية في الصين أثرت على الاقتصاد العالمي

قال المحاضر في جامعة "يال" الأميركية فيكرام مانشارامي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التباطؤ في الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار السلع سببها انفجار فقاعة ائتمانية في الصين.واستبعد مانشارامي قيام الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة بنسبة 1%، هذا العام.

وقال مانشارامي "أعتقد أن الصين شهدت انفجار فقاعة ائتمانية بعثت تموجات تؤثر على أسعار السلع وعلى الاقتصاد العالمي. بعض الدول مثل أستراليا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وكندا وغيرها التي تعتمد إلى حد كبير على الطاقة والسلع تعاني اقتصاديا، ونتيجة لذلك هناك تباطؤ اقتصادي في معظم أنحاء العالم".

وقال مانشارامي "الاقتصاد الصيني يتباطأ ولكن مقابله أداء اقتصاد الهند جيد ولكن البلاد تواجه ضغوطا تضخمية. الوضع الاقتصادي العالمي صعب جدا، هناك وفرة في العرض وضعف في الطلب وهذا يولد ضغوطا لانكماش الأسعار الأمر الذي يجعل قرارات البنوك المركزية صعبة جدا خاصة وأن كثير من الدول تستهدف مستويات تضخم عند 1 أو 2%، كما أن هناك اختلافا في السياسات النقدية حول العالم.

ويرى مانشارامي أن البنوك المركزية في اليابان وأوروبا تعمل على تحفيز الاقتصاد وتعتمد سياسات التيسير الكمي أما في الولايات المتحدة فالاحتياطي الفدرالي بدأ برفع الفائدة والبعض يتوقع رفع الفائدة بنسبة 1%، على مراحل مع نهاية السنة - ولكن من المستبعد ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية عالميا.